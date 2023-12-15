Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 30 yıl önce MOSSAD-PKK ilişkilerini ortaya çıkarttıktan 17 gün sonra evinin önünde arabasına konulan plastik patlayıcının infilak etmesinin ardından suikasta uğradı. MOSSAD ile PKK ilişkilerini kaleme aldıktan sonra dönemin kendisine İsrail Büyükelçisi tarafından “Öldürülmekten korkmuyorsunuz” denilen Mumcu suikastıyla ilgili İsrail parmağı deşifre oldu. Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, suikastın İsrail’den Mersin’e gelen 5 kişilik suikast timi tarafından gerçekleştirildiğini, zanlıların güvenlik güçleri içindeki FETÖ’cülerin desteğiyle tekrar İstanbul Esenboğa Havalimanından İsrail’e gittiğini anlattı. Karakuş, suikast timi Türkiye’den çıkacağı sırada Esenboğa Havalimanındaki bilgisayarlarında arızalandırıldığını, İsrail’e giden suikast timinin pasaport kaydının bile yapılmadığını kaydetti.