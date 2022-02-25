Ukrayna işgalini başlatan Putin’den sert sözler! ABD ve NATO’yu topa tuttu! / 25.02.22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz gün Ukrayna’nın Donbas bölgesine yönelik “özel askeri operasyon” başlattığını duyurmasının ardından Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Rusya, Ukrayna’yı dört bir yandan abluka altına alırken Rus birlikleri başkent Kiev’e girdi. Dünyanın her yanından Rusya’ya tepki yağarken Putin, dün gece gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında ABD ve NATO’yu hedef alan oldukça sert ifadeler kullandı. Başlattığı Ukrayna savaşının nedenlerini anlatan Putin’in kullandığı ifadeler dünya gündemine oturdu.