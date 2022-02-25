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7/24 Dinle Sabah Ukrayna işgalini başlatan Putin’den sert sözler! ABD ve NATO’yu topa tuttu! / 25.02.22
Ukrayna işgalini başlatan Putin’den sert sözler! ABD ve NATO’yu topa tuttu! / 25.02.22

Ukrayna işgalini başlatan Putin’den sert sözler! ABD ve NATO’yu topa tuttu! / 25.02.22

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150 Bölüm | 07:27:51
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01

Ukrayna işgalini başlatan Putin’den sert sözler! ABD ve NATO’yu topa tuttu! / 25.02.22

Sabah 03:17
02

Anthony Nwakaeme'den bayraklı mesaj! Paylaşıma yüzlerce yorum geldi / 23.02.22

Sabah 00:38
03

Trabzonspor'da matematik hesapları! / 25.02.22

Sabah 01:51
04

Lider Trabzonspor rekora doğru koşuyor! Yönetimden 50 adet... / 18.02.22

Sabah 01:38
05

Galatasaray her şeyi göze aldı! Sensibile ilk kez tribünde / 21.02.22

Sabah 01:05
06

Avrupa kupalarında Türkiye'yi bekleyen tehlike! / 19.02.22

Sabah 01:42
07

Pep Guardiola'dan bomba Harry Kane itirafı! / 20.02.22

Sabah 01:06
08

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan canlı yayında önemli açıklamalar / 25.02.22

Sabah 02:42
09

Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Kınama cümbüşü olmasın artık! / 25.02.22

Sabah 01:46
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