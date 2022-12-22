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7/24 Dinle Sabah Ukrayna-Rusya savaşı bir kez daha gösterdi! Türkiye'siz AB tam güvende değil / 22.12.22
Ukrayna-Rusya savaşı bir kez daha gösterdi! Türkiye'siz AB tam güvende değil / 22.12.22

Ukrayna-Rusya savaşı bir kez daha gösterdi! Türkiye'siz AB tam güvende değil / 22.12.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ukrayna-Rusya savaşı bir kez daha gösterdi! Türkiye'siz AB tam güvende değil / 22.12.22

Sabah 02:21
02

Trabzonspor'dan dudak uçuklatan forma geliri! / 21.12.22

Sabah 00:46
03

Başkan Erdoğan: Ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkarmakta kararlıyız / 22.12.22

Sabah 01:48
04

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! / 22.12.22

Sabah 02:09
05

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'Cinsel İstismar' genelgesi açıklaması / 22.12.22

Sabah 01:41
06

ASGARi ÜCRET 2023 Başkan Erdoğan açıkladı! Asgari ücret zammı 8.506 TL ile çifte rekoru kırdı / 22.12.22

Sabah 02:18
07

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: FETÖ mensupları için cazibe merkezi... / 22.12.22

Sabah 01:45
08

Hastane randevusu alıp gitmeyene yaptırım! Sağlık Bakanlığı harekete geçti / 22.12.22

Sabah 01:49
09

Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı hesaplama / 22.12.22

Sabah 01:32
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