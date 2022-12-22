Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiyenin uluslararası alandaki rolüne dikkat çekti. Rusyanın Ukraynaya karşı başlattığı savaş, 4 alanda Türkiye-AB ilişkilerinin önemini ortaya koydu. diyen Kaymakcı, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin GKRY veya Yunanistanın tutumu nedeniyle Türkiyenin AB güvenlik ve savunma mekanizmalarına katılımı engellenmemiş olsaydı bu, NATO ve ABnin ortak hareketi anlamına gelecekti. Böylelikle, belki de Rusyanın başlattığı savaş engellenebilecekti ifadelerini kullandı.