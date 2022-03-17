Ukrayna savaşında olay yaratan iddia! ‘CIA yıllar boyu gizli eğitim verdi’ / 17.03.22

Rusya Ukrayna savaşı, tüm şiddetiyle devam ediyor. 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in askeri operasyon başlattığını duyurmasından bu yana ağır çatışmalar yaşanırken, Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus kuvvetlerinin yüzde 40’ının yok edildiğini açıklamıştı. Rusya’nın Ukrayna’da beklediğinden daha büyük bir direnişle karşılaştığı belirtilirken, konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD kaynakları, Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerine karşı başarı göstermesinin nedeninin CIA tarafından yıllardır verilen gizli eğitimler olduğunu ortaya attı.