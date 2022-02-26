Ukrayna temsilcisi BM Konseyi’ne damga vurdu! ‘Rus askerlerin cesetlerini göndereceğiz!’ / 26.02.22

Rusya Ukrayna savaşı 3. gününde de devam ediyor. Dün gece ülke genelinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden gelen açıklamada, yaşanan çatışmalarda Ruslara ağır kayıplar verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada 3 bin 500den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Rus askerleri açıklamasının ardından Birleşmiş Milletler Konseyi’nde yaşanan bir tartışma da gündeme damgasını vurdu. Ukraynanın BM Temsilcisi Sergei Kislitsa, Rus meslektaşı ile girdiği tartışmada sert ifadeler kullandı. Kislitsa, “Rus askerlerinin cesetlerini annelerine göndermeden savaş bitmeyecek” sözleriyle gündeme oturdu.