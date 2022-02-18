Ukrayna'da büyük bir patlama meydana geldi! Rusya harekete mi geçti? / 18.02.22

Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz son günlerde dozunu artırdı. ABD ve İngiltere tarafından yapılan açıklamalarda Rusyanın önümüzdeki günlerde Ukraynayı işgal edeceği belirtilmişti. Reuters tarafından aktarılan son dakika haberine göre Donetsk merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. A Haberin bölgedeki muhabiri Emine Kavasoğlu, patlamanın Donetks belediye binasının önünde yaşandığını aktardı. Kavasoğlu, ölen ya da yaralanan birinin olmadığını aktarırken, Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı ve patlamada Donbass Bölgesi Güvenlik Şefinin aracının infilak ettiği bildirildi. Öte Ukrayna tarafından yapılan açıklamada işgal planımız yok denildi. Donetsk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanından gelen açıklamada ise; durumun kötüleştiğini belirterek, Donbastaki durum savaşa doğru gidiyor ifadelerine yer verdi