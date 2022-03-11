Ukrayna'da hüzünlü vedalar! Cepheye giden askerleri böyle uğurladılar / 11.03.22

Rusya-Ukrayna savaşında 15inci güne girildi. Savaşın mağdurları, Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden Ukraynanın en batısında bulunan Lvive sığınıyor. Lvivde ise adeta bir insani yardım zinciri oluşturulmuş durumda. Savaştan kaçanlar ve savaşa gidenlerin buluştuğu Lviv Tren Garı, çok farklı anlara tanıklık ediyor. SABAH, cephe hattına gitmek için tren bekleyen Ukraynalı asker ile konuştu. Cephe hattına savaşmaya giden ve sevgilisi tarafından uğurlanan Rostik Slav 19, Savaşa gidiyorum. Çünkü ülkemi, ailemi korumak zorundayım dedi. Slav, içlerinde en ufak bir korku olmadığını da belirtti. Duygu dolu vedalar SABAHın objektifiyle ölümsüzleşti...