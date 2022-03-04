Ukrayna'daki 'Nükleer Kriz' altın fiyatları ve petrole sıçradı! Altın gram fiyatı 900 TL'ye yöneldi / 04.03.22

Son dakika haberi: Altın fiyatları, Ukrayna’da, Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali’nde başlayan yangın ile yükselişe geçerken, küresel piyasalarda hisse senetleri baskı altına girdi. Ons altın, 1950 dolar seviyesini test etti. Buradan esen rüzgarla beraber yurt içinde gram altın fiyatları 894 TLyi gördü. Geçtiğimiz gün 10 yılın zirvesini test eden petrol fiyatları ise 110 doların üzerinde yükseliş trendini korudu. Piyasaların ana gündem maddesinde Rusya Ukrayna Savaşı yer alırken, Fed Başkanı Jerome Powellın gelecek döneme ilişkin açıklamaları fiyatlamalarda etkili oldu.