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7/24 Dinle Sabah Ukrayna'daki 'Nükleer Kriz' altın fiyatları ve petrole sıçradı! Altın gram fiyatı 900 TL'ye yöneldi / 04.03.22
Ukrayna'daki 'Nükleer Kriz' altın fiyatları ve petrole sıçradı! Altın gram fiyatı 900 TL'ye yöneldi / 04.03.22

Ukrayna'daki 'Nükleer Kriz' altın fiyatları ve petrole sıçradı! Altın gram fiyatı 900 TL'ye yöneldi / 04.03.22

Sabah

150 Bölüm | 07:09:31
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01

Ukrayna'daki 'Nükleer Kriz' altın fiyatları ve petrole sıçradı! Altın gram fiyatı 900 TL'ye yöneldi / 04.03.22

Sabah 03:16
02

Uğurcan Çakır'dan taraftarı heyecanlandıran sözler! Kaptan kalacak mı? / 03.03.22

Sabah 01:27
03

Abdullah Avcı dokunuşu! / 27.02.22

Sabah 01:48
04

Trabzonspor'da matematik hesapları! / 25.02.22

Sabah 01:51
05

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sevinci! “Nokta transfer yaptık” / 01.03.22

Sabah 01:52
06

Anthony Nwakaeme'den bayraklı mesaj! Paylaşıma yüzlerce yorum geldi / 23.02.22

Sabah 00:38
07

Türk futbolu alarm veriyor / 26.02.22

Sabah 01:03
08

Beşiktaş’ta parola Ziraat Türkiye Kupası! / 02.03.22

Sabah 01:25
09

SON DAKİKA HABERİ! Din İşleri Yüksek Kurulu 2022 yılı fitre miktarını açıkladı: Fitre miktarı ne kadar oldu? / 04.03.22

Sabah 02:09
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