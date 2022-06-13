Ukrayna’dan döndü böbreğiyle annesine can oldu / 13.06.22

İstanbulda yaşayan gayrimenkul uzmanı Yasemin Gündüz44, oğlunun doğumundan sonra yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği yaşadı. Yıllarca organ bekledi. Birçok hastaneye başvurdu. Çabalar sonsuz kalınca 24 yaşındaki Tunahan Gündüz, Ukraynada üniversitede okurken savaştan kaçıp Türkiyeye geldi. Tunahan annesine ikinci bir hayat armağan etti ve böbreğini bağışladı. Evladının böbreğiyle yeni bir hayata merhaba diyen Yasemin Gündüz, Oğlumdan bir can aldım. Bu çok farklı bir duygu. Bundan sonra yaşayacağımız çok güzel yıllarımız olacak dedi.