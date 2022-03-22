Ukraynalı iş adamının eşinden skandal kaçış! İçi servet dolu bavulla... / 22.03.22

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle 27’nci günde devam ederken, çatışmadan kaçan Ukraynalıların sayısı 3 milyonu geçti. Sınırları açan AB ülkelerine kaçış devam ederken, Ukraynalı zengin bir iş adamı ve siyasetçinin eşinin, içi servet dolu bavullarla savaş mağdurlarına açılan sınırlardan geçmesi, büyük bir skandala yol açtı. Bir dönemin tartışmalı milletvekili Igor Kotvitsky’nin eşi Anastasia Kotvitska, içinde 28 milyon dolar bulunan bavullarıyla Macaristan’a kaçtı. Macar yetkililerin yakaladığı Kotvitska, para aklama iddialarını reddetse de savaşı bahane ederek Avrupa’ya servet kaçıran Ukraynalı çift, eleştiri oklarının hedefine oturdu.