Ukraynalı mankenin ölümünde flaş! Ellerini arkadan kelepçeleyip... / 13.09.21

Sabah

Son dakika haberi: Bodrum'da başına poşet geçirdikten sonra ellerini arkadan kelepçeleyip intihar eden Ukraynalı genç model Kristina Novytska ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Novystka'nın ölümü ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Novystka’nın intihar ettiği kesinleşti, takipsizlik kararı verildi. Bu karara yapılan itiraz Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından da reddedildi. Son dakika haberinin detaylarına göre Ukraynalı modelin intihar etmeden dakikalar önce Murat isimli eski erkek arkadaşı ile yaptığı son yazışmalar da savcılık kararında yer aldı.