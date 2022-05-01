Ukraynalı modelin çığlıkları ortaya çıktı! 'Korkuyorum: Gelip beni öldürecek' / 01.05.22

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybederken o anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan hakkında ihmali davranışla kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, olayı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme olarak nitelerken, savcılık bu kez Ercan hakkında, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açtı. Dava dosyasına giren Ukraynalı modelin bir arkadaşıyla yaptığı görüşme ise Srabiantsın ölümünde cinayet şüphesini arttıran cinsten.