Ukrayna’nın başkenti Kiev’de acil durum! Rusya ve ABD'den peş peşe açıklamalar: Tahliyeler başladı / 12.02.22

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi, artık an meselesi. Haftalardır Ukrayna sınırında yaptığı askeri tatbikat hazırlıkları çerçevesinde büyük bir askeri güçle ülkeyi adeta kuşatan Rusya, işgal iddialarını şimdilik reddetse de uluslararası toplum, savaş ihtimaline karşı kırmızı alarm durumunda. Başta ABD olmak üzere birçok ülke, Ukrayna’da bulunan personeline ülkeyi acilen terk edin emri verirken, kritik bir açıklama da Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko’dan geldi. Klitschko’nun yaptığı resmi açıklamada, sivil halkın tahliyesi için her şeyin hazır olduğunu söyledi.