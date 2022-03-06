Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama: Zelenskiy öldürülürse / 06.03.22

Rusyanın Ukrayna saldırıları 11inci gününde. Artık yıkım Ukraynanın dört bir yanında. ABD basınında önceki gün yayınlanan bir haberde ise savaş hazırlıklarının çok önceden başladığını ortaya koydu. Washington Post gazetesinin özel haberine göre ABD yönetimi, Ukraynayı şehir savaşlarına hazırladı. Habere gerekçe olarak gazetenin elde ettiği gizli belgeler gösterildi. Söz konusu belgede ABD Savunma Bakanlığı Pentagonun Kiev yönetimine uzun süredir gönderdiği askeri teçhizatların listesi yer aldı. Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiynin öldürülmesi durumunda Ukraynanın yönetimin devamı konusunda planı olduğunu söyledi.