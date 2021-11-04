Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sayan SABAH'a konuştu! Sosyal medya düzenlemesi öncesi TBMM harekete geçti / 04.11.21

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, yakında Meclise gelecek olan Sosyal Medya Düzenlemesi öncesi Türkiyede faaliyet gösteren global sosyal medya şirketlerinin temsilcilerini dinleyecek. İlk olarak bugün Facebook temsilcisini dinleyecek olan Komisyon, şirketin bu alanda yapılmasını istediği ve Türkiyenin sosyal medyaya ilişkin çözüm önerilerini dinleyecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ülke olarak sosyal medya konusunda yeni regülasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Nitekim şu anda Meclisimizde yeni bir çalışma yürütülüyor dedi.