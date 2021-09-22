Uluslararası kuruluşlardan dikkat çeken tahmin: Türkiye OECD’de büyüme lideri olacak / 22.09.21

Sabah

Uluslararası kuruluşlar, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüyen ve ekonomik aktivitedeki canlılığı üçüncü çeyreğe de taşıyan Türkiye'ye yönelik tahminlerini yukarı revize etmeyi sürdürüyor. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), ara dönem ekonomik görünüm raporunda, dünyanın geneline ilişkin büyüme tahminini düşürürken, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5.7'den 8.4'e çıkardı.