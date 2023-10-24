İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında hem Batı dünyasının başını çektiği hem de Arapların oluşturduğu uluslararası örgütler katliamları önleyici hiçbir önlem alamıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya barışının korunması ve savaşları önlenmesi için kurulan Birleşmiş Milletler, ABD’nin frenlemesi ile katliamlara müdahale etmezken Arapların oluşturduğu Arap Birliği ile İslam Dünyası’nın hak ve çıkarlarını korumak için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı da uluslararası toplumdan medet umup harekete geçmiyor.