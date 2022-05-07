Ümit Özdağ'ın yalana inandırma stratejisi! 'Ayda petrol var' oyunu... / 07.05.22

Sığınmacılar üzerinden yaptığı provokatif çıkışlarla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağın kitleleri bir yalana inandırmak üzerine yaptığı sunum dikkat çekiyor. Özdağ, kitleleri gerçek olması mümkün olmayan konulara bile inandırmanın mümkün olduğunu ve doğruların savunulamaz hale getirilebileceğini belirtiyor. Özdağ, istihbarat teorisi olarak adlandırdığı sunumunda ön propaganda ve psikolojik baskı başlıkları adı altında atılacak adımları örneklerle anlatıyor. Özdağın bu taktiği sığınmacılar ile ilgili düşüncelerini empoze etmekte de kullandığı görülüyor.