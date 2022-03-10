Umut istasyonu! Savaş mağdurları için son çıkış kapısı / 10.03.22

Rusya - Ukrayna savaşında 14 gün geride kalırken, tüm gözler Türkiyede yapılacak üçlü zirveye çevrildi. Yetişkin veya çocuk ayırt etmeyen savaşın mağdurları; Kiev, Mariupol, Harkov, Sumi gibi savaş bölgelerinden kaçarak Polonyaya sığınıyor. Ukraynalılara, Korczowada bulunan Toplama Merkezinde barınma veya taleplerine göre yer değişikliği imkanı sunuluyor. Bu imkanlardan yararlanmak için günlerce, haftalarca veya aylarca beklemek istemeyen Ukraynalılar, soluğu toplama merkezine 25-30 kilometre mesafedeki Przemyslde bulunan Plac Legionow tren garında alıyor. Plac Legionow İstasyonu, Ukraynalıların adeta umut istasyonuna dönmüş durumda.