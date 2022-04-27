Ünlü fenomenden başörtülü kadına hadsiz hakaret! Varoş, cahil, yobaz... / 27.04.22

Son dakika haberi... Katıldığı bir yarışma programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayanın annesiyle AVMde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Betkayan, geçen yıl yaşanan olayda, yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlıya, varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil diyerek hakaret etti. Betkayanın annesi Sevda Turan ise, kendilerini telefonla çeken çifte, ağır küfürler yağdırdı. Anne kız hakkında hakaret suçundan dava açıldı.