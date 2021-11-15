Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi? / 15.11.21

Arama motorlarının algoritmalarını haksız kazanç için kullanan sözde haber siteleri Türkiyede bilgi kirliliği ve yalan haberlerle vatandaşların doğru haber alma hakkını gasbederken zamanlarını da çalmaya devam ediyor. Ürettiği ve sık sık güncellediği algoritmaların istismar edilmesine müsaade eden Google da internetteki yalan haber rüzgarının çektiği tepkiden nasibini aldı. İşte temel insan hakları ve kişisel hukuku hiçe sayarak akılalmaz yöntemlerle tık avcılığı yapan sitelerin google üzerinden sağladığı vurgunun detayları...