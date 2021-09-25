Ünlü isimlere 100 milyon dolarlık döviz vurgununda mağdur avukatı konuştu: "Kripto paradan sonraki en büyük vurgun" / 25.09.21

Sabah

Son dakika haberi: İstanbul’da Trump’ın kızı ve eski eşini giydiren ünlü modacı Nimet Ataker ve çok sayıda ünlü ismin aralarında bulunduğu iş adamlarını milyonlarca lira dolandıran döviz bürosu vurgununda süreç devam ediyor. Mağdur avukatı Sinan Keskin ise davanın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kripto paradan sonraki en büyük vurgun" İşte milyon dolarlık vurgunun detayları.