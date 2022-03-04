Ünlü otelin 7. katından düşerek ölmüştü... Yüzünde tırnak izleri olan kocası tutuklandı / 04.03.22

Beşiktaş Ortaköydeki ünlü otelin 7. katındaki odadan düşerek ölen Ebru C.,nin gözaltına alınan eşi Özgür A., ifadesinde, Terastan otelin çatısına çıkarken gördüm. İndirmeye çalıştığım sırada aşağı düştü dedi. Almanyada yaşayan çiftin, olaydan önce sokakta tartıştıkları görüntüler de ortaya çıktı. 20 yıllık evli çiftin İstanbula ticareti ve turistik amaçlı geldikleri öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından dliyeye sevk edilen şüpheli koca Özgür A.çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.