Ünlü şarkıcıya eski nişanlı dehşeti! "Sonun Bergen gibi olacak" / 03.05.22

Jansowah mahlaslı şarkıcı Güler Selçuk, eski nişanlısından kurtulup izini kaybettirmek için Fransaya yerleşti. Geçtiğimiz Aralık ayında klip çekimi için İstanbula gelen genç kadını havaalanından adeta kaçıran Furkan Akan, Selçuku eve götürüp defalarca darp etti. Polisin gelmesiyle evden kaçan genç şarkıcı, yanına sadece cüzdanını alarak Fransaya döndü. Fransadan gönderdiği dilekçesiyle yardım isteyen genç şarkıcı, İstanbula dönersen yüzüne kezzap atacağım. Sonun Bergen gibi olacak, Fransaya geliyorum seni bulacağım diyerek eski nişanlısının ölümle tehdide maruz kaldığını iddia etti. Mahkemeden korunma talep eden genç kadın, olayla ilgili şikâyetçi oldu.