Üsküdar'da korkutan patlama! 4 Yaralı: Bomba patladı zannettik / 07.02.22

Son dakika haberi: Üsküdarda 5 katlı binanın 4. Katında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yetkililer Patlamanın şiddetinin büyük olması nedeniyle incelemenin sürdüğünü muhtemelen doğalgaz patlaması olabileceği kaydedildi. Mahalle sakini Adem Coşkun, 3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralı da kafasından yaralıydı. Komşularımız dedi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, patlama meydana gelen binanın yıkılacağını açıkladı.