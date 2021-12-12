Usta oyuncu Kadir İnanır taburcu oldu! / 12.12.21

Kadir İnanırdan hayranlarını sevindirecek son dakika haberi geldi. Muğla’da rahatsızlanan hastaneye kaldırılmış, sonrasında beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen Kadir İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alınmıştı. Serviste takibi sürenken Kadir İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. Geçtiğimiz günlerde keyifli olduğu görülen fotoğrafı arkadaşı tarafından yayınlanan Kadir İnanır hayranlarına rahat bir nefes aldırdı. Denizli Pamukkale Ünüversitesi’nde bir süredir tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanırın taburcu olduğu öğrenildi.