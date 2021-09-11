Usta yazar Trabzonspor-Galatasaray derbisini değerlendirdi! "Mourinho Terim'e örnek olabilir" / 11.09.21

Sabah

Son dakika... Süper Lig'in 4. haftası dev bir maça sahne olacak. Abdullah Avcı yönetiminde 3'te 3 yaparak lige iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ligin geride kalan diliminde 7 puan toplayan Fatih Terim'in öğrencileri, zorlu Trabzon deplasmanında 3 puan arayacak. Derbinin şifrelerini yazan Sabah Gazetesi'nin deneyimli yazarı Bülent Timurlenk, Jose Mourinho Roma'ya Trabzsonpor karşısında oynattığı oyunun Fatih Terim'e örnek olabileceğini ifade etti. Timurlenk, yıldız futbolcunun ise kilit isim olacağını belirtti.