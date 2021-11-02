Usta yazardan Galatasaray ve Beşiktaş yorumu! Hakem kararları çok tartışılmıştı... / 02.11.21

Son dakika...Süper Ligin 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FKyı yenerken, Beşiktaş ise deplasmanda Hatayspora kaybetti. Bu iki mücadelede çok tartışılan 2 pozisyon var. Beşiktaşın Mehmet Topal ile bulduğu gol de ofsayt kararı çıkarken, Morutanın Galatasarayı öne geçiren vuruşunda gol verildi. Siyah-beyazlı camia, pozisyonların benzer olduğunu ve farklı kararlar verildiğini belirterek isyan etti. Spor camiası da 2 pozisyon için adeta ikiye bölündü. Sabah Gazetesinin usta yazarları da tartışmalı kararları değerlendirdi. İşte detaylar...