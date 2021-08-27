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7/24 Dinle Sabah Usta yazardan Galatasaray'ın genç yıldızına eleştiri! "Erken havaya girersen..." / 27.08.21
Sabah

Usta yazardan Galatasaray'ın genç yıldızına eleştiri! "Erken havaya girersen..." / 27.08.21

Sabah

Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turu rövanş maçında Randers'ı 2-1 yenerek adını gruplara yazdırdı. Sarı-kırmızılı takım, 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla çevirdi. Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğu-Barış Alper Yılmaz değişikliği mücadelenin kilit hamlesi oldu. Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla galibiyette başrol oynadı. Sabah Gazetesi'nin usta yazarları, Galatasaray-Randers müsabakasını değerlendirirken, genç oyuncuların performansına da değindi.
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