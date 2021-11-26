Usta yazardan Olympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! "Galatasaray'ı yenmek..." / 26.11.21

Son dakika...Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Liginde Yunan ekibi Olympiakosa 1-0 yenilerek gruptan çıkma şansını kaybetti. Sarı-lacivertliler yoluna Konferans Liginde devam edecek. Kanaryanın Yunan ekibine yenildiği müsabakayı Sabah Gazetesinin deneyimli yazarı Gürcan Bilgiç değerlendirdi. Derbi galibiyeti Pereiraya yetmiş diyen Bilgiç, Fenerbahçenin kadro kalitesi, Anwterp ve Olympiakosun önündeydi. Eksik olan yetersiz bir kenar yönetim ve onun küçük dünyası. Bundan sonrasında gelişmelere bakacağız ifadelerini kullandı.