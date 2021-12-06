Usulsüz sorgulama operasyonunda flaş detay! 3 sayfalık mektup ele geçirildi / 06.12.21

Fetullah Gülenin avukatlığını yapan Adnan Şekerin başında bulunduğu ve usulsüz sorgulama yaptıran şebekenin içinde olan avukat Hilal Kamacıya mektup gönderdiği ortaya çıktı. Kamacıya ait dokümanların incelenmesinde tespit edilen mektupta Şeker, Telefon ve numaraları değiştirin. Mümkünse sıkıntılı arkadaşlarla yüz yüze görüşmekten imtina edin. Partnerinize çok selamlarımı ilet lütfen ben de onu çok sevdim. Onu bu işe biz soktuk diye düşünmemelisin önce de bu işleri yapıyorlardı ifadelerini kullandı. Mektupta partner olarak geçen kişinin Nazif Gürkan Şen olduğu ve usulsüz UYAP sorgulamaları yapan isimlerden olduğu belirlendi.