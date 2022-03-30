Uygulama 1 Nisan'da devreye giriyor! İşte KDV indiriminde merak edilen soruların yanıtları / 30.03.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın açıkladığı ve 1 Nisanda yürürlüğe girecek KDV indirimi kararının detayları netleşti. Satın alınan konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDVye tabi tutulması, bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, KDV; konutun 150 metrekaresi için yüzde 8, 150 metrekare üzerindeki bölüm için ise yüzde 18 olacak. Böylece 1 Milyon lira değerindeki 155 metrekare konutun KDVsi eni düzenlemeler bu tarihten itibaren alınan yapı ruhsatları için geçerli olacak.