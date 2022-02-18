Uykuda dijital soygun! İnanılmaz dolandırıcılık olayı / 18.02.22

Dijital dünya, gerçek hayatı aratmayacak kadar ciddi dolandırıcılık ve riskli olayların merkezi haline geldi. Arkadaşından gelen linkli tıklayan K.H. adlı vatandaşın bir gecede hayatı karardı. Yerleştirdikleri zararlı yazılımla telefonu ele geçiren siber dolandırıcılar, telefon sahibinin uyuyup uyumadığını cep telefonu kamerası, ses ve uzun süre işlem yapılmamasından anlayarak telefonu titreşimden çıkarıp sessize aldı. Dolandırıcılar telefonda yüklü olan mobil bankacılılık uygulamasına giriş yaparak 82 bin liralık kredi çekti. İşlemi tamamlayan dolandırıcılar, bankadan gelen onay mesajlarını, telefon görüşmelerini silip arkada delil bırakmadan hiçbir şey olmamış gibi çıkış yaptı. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşı dolandıran şebekeyi tespit etmesinin ardından İstanbul ve Kocaelinde düzenlediği operasyon ile 8 kişiyi gözaltına adlı.