Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; uluslararası uyuşturucu ticareti yapan Mert Orhan Ünğan,İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız’ın liderliğini yaptığını 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Birbirleriyle bağlantılı 4 suç örgütünün, ülkemiz ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilo uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edidi. Operasyon kapsamında 11 milyar Türk lirası değerindeki mal varlıklarına el konuldu.