Uzman isimden son dakika deprem açıklaması: Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Bu bölge çok kritik!" diyerek uyardı! / 22.09.21

Sabah

İlk olarak Malatya’da 3.3 ardından ise Tokat’ın Niksar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde korkutan sarsıntılar meydana gelmişti. Prof. Dr. Şükrü Ersoy son dönemde yaşanan peş peşe depremleri, sabah.com.tr için yorumladı. Uzman isim 2020 senesinde meydana gelen Elazığ Depremi sonrasında Doğu Anadolu fay hattında yeni bir aktivite meydana geldiğini ifade etti ve riskli bölgeleri sıraladı. İşte Tokat ve Malatya depremleri sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan gelen son dakika açıklamalarının detayları...