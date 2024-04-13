Ormanda dolaştığınızı, karşınıza bir yılan çıktığını düşünelim. Hemen kaslara daha çok kan pompalanır, daha hızlı nefes alıp verirsiniz. Gerilen kaslar; göğüs kafesine baskı yapar, nefesiniz kesilmiş gibi olur. Gözbebekleri tehlikeyi iyi görebilmek için büyür. Vücut ısısını dengelemeye çalışan beden terler. Bedeniniz, kaygıyla sizi korumak için harekete geçmiştir. Panik bozukluk ise ortada böyle bir tehlike yokken bu tepkileri vermenizdir. Birincisi hayatta kalmak için bizi harekete geçirirken, ikincisi ise kalp krizine varan sonuçlar doğurabilir. İkisinin farkına yoğunlaşıp kendimizi korumayı öğreneceğiz.