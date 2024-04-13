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Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: Bu 4 belirti varsa panik atak yaşıyor olabilirsiniz / 13.04.24

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: Bu 4 belirti varsa panik atak yaşıyor olabilirsiniz / 13.04.24

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150 Bölüm | 07:52:06
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01

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı: Bu 4 belirti varsa panik atak yaşıyor olabilirsiniz / 13.04.24

Sabah 06:41
02

Başkan Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu / 13.04.24

Sabah 03:19
03

Pendik’te korkunç olay! Sevgilisine sarkıntılık yapınca öldürdü, mezarlığa attı / 13.04.24

Sabah 01:27
04

"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" diyen İBB çalışanı Evren Barış Yavuz gözaltına alındı / 13.04.24

Sabah 01:32
05

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bayramda alınan kiloları hızlıca verdiren yöntem! Dümdüz bir karın için... / 13.04.24

Sabah 07:13
06

Türkiye’ye yatırım girişi artacak / 13.04.24

Sabah 01:41
07

Engellenen köprü araç rekoru kırdı / 13.04.24

Sabah 01:43
08

3.5 milyon dosyayı arabulucu çözdü / 13.04.24

Sabah 02:36
09

Sydney’de kan donduran saldırı! Binlerce kişi tahliye edildi: Çok sayıda ölü var / 13.04.24

Sabah 01:48
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