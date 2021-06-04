Uzun Mehmet Camii ibadete açıldı. Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama "Zonguldak müjdelerin merkezi oldu"

Türkiyenin ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşların gözü kulağı Uzun Mehmet Camii açılışı ve Filyos Limanında Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yapacağı açıklamalara çevrilmişti. Bizzat Erdoğan tarafından açılışı yapılan Uzun Mehmet Camii ve çevresinde vatandaşlar Erdoğanı sevgi gösterileriyle karşıladı. Erdoğan Bu eserler çağımızın mührüdür dedi. Camiinin isminin de anlamlı olduğuna işaret etti. Vereceği enerji müjdesiyle ilgili de konuşan Erdoğan Zonguldak müjdelerin şehri oldu. Birazdan inşallah bir müjde vereceğiz. Ayrıca Karadeniz Ereğli için de bir müjde olabilir dedi.