Vahşi cinayette video detayı! Ölmeden yarım saat önce eşine... / 29.12.21

İstanbulda eşi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve 3 gün sonra bir arkadaşı tarafından öldürülüp Yalovada yol kenarında cesedi atıldığı ortaya çıkan Yemen uyruklu Nabıl Mohammed Abdullah Zabıbanın ölmeden dakikalar önce eşine gönderdiği videoda katilinin ipucunu verdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden yine Yemen uyruklu şüpheli Ahmed D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet Dnin çalıştığı iş yeri sahibi olan ve azmettirici olduğunu iddia ettiği patronu Adnan İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.