Vahşi koca davasında flaş! "Yaşamın ve ölümün elimde" kabusu... / 08.10.21

Sabah

Son dakika haberleri: "Dışarı çıktığında yarım kalan işini tamamlayacaktır..." Bu sözleri, eşi tarafından sokak ortasında darp edilen ve eşinin elindeki silah tutukluk yaptığı için şans eseri hayatta kalan Derya Elbasan mahkeme hakimine söyledi. 11 yıl hapisle yargılanan kocaya alt sınırdan ceza verip indirim uygulayan mahkeme, hükümle birlikte tahliye kararı da verdi. Sanık Erol Elbasan'ın eşinin evine 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmedildi. Bu durum, daha önce böyle bir olayı yaşayan kadını "500 metre korur mu" sorusunu da akıllara getirirken karara itiraz edildi. "Ensendeyim, yaşamın ve ölümün elimde" diyerek eşine kabusu yaşatan adamın cezasına itiraz edilse de sonuç değişmedi. 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası onandı.