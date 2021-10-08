Valeler için yeni dönem başladı! Vatandaşlar şikayet ediyordu / 08.10.21

Sabah

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) tarafından başlatılan vale mesleğinin standartlarının belirlenmesi ve yasal kurallara bağlanması çalışmaları neticesini verdi. Vatandaşlar için de şikayet konusu olan araçlarının güvenliği ile ilgili konuşan TOBFED Genel Başkanı Serkan Bakırtaş, "Vatandaşlarımız bu kimlik kartını gördükleri valelere araçlarını gönül rahatlığı ile emanet edebilirler." ifadelerini kullandı.