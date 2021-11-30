Valiliklerden peş peşe açıklamalar! 9 ilde eğitime lodos engeli / 29.11.21

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 30 Kasım Salı günü yüz yüze eğitime lodos nedeniyle ara verildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya tarafından yapılan Yarın okullar tatil duyurusunun ardından Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Sinop, Düzce ve Bartında da eğitime bir günlüğüne ara verildi. Öte yandan kamuda da, engelli ve hamile personellerin izinli sayılacağı aktarıldı. Ayrıca yapılan son açıklamada İstanbulda motokuryelerin trafiğe çıkması, yasaklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Valiliğimizce alınan karar uyarınca; bugün saat 23.00den yarın saat 18.00e kadar; başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. denildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son uyarıları ve İstanbul Valiliğinden eğitime ara hakkında yapılan son açıklama!