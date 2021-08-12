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7/24 Dinle Sabah Van’daki evlat nöbetindeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na tepki! "Kente geldi feryadımızı duymadı" / 12.08.21
Sabah

Van’daki evlat nöbetindeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na tepki! "Kente geldi feryadımızı duymadı" / 12.08.21

Sabah

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP binası önündeki eylemleri 18’inci haftasında da devam etti. Haftalardır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerin bekleyişi devam ederken, evlat nöbetine yeni bir aile katıldı. Haftalardır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Nazlı Sancar ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü. Sancar, “Kemal Kılıçdaroğlu 2 gündür Van’da çeşitli temaslarda bulunuyor. 2 sokak aşağı da esnaf ziyareti yapıyor. Ama feryatlarımızı duymuyor.” dedi.
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