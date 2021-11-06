Varis tedavisi canından etti! Kalbi durunca, doktor ölümünü izlemiş / 06.11.21

Son dakika...İstanbulda 40 yaşındaki Elçin Şekerci, varis tedavisi için gittiği klinikte uygulanan iğnenin alerjik reaksiyon yaratması sonucu hayatını kaybetti. İddiaya göre tedaviyi uygulayan doktor Bora Farsak, kalbi duran genç kadına klinikte bulunan adrenalini uygulamayarak ölmesini izledi. Kocası Taha Şekerci, eşinin ölümüyle ilgili şikayetçi oldu. Adli Tıp, doktorun acil müdahale ekipmanı ve acil müdahalelerde kullanılan ilaçların bulunmasına rağmen hastaya uygulanmadığını rapor etti. Doktor hakkında dava açıldı.