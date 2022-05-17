Vatandaş İSKİ’nin Marmara Denizi’ne kimyasal atık bırakmasına tepkili! “Balıklar öldü, tarım yapamıyoruz” / 17.05.22

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin İSKİ Marmara Denizine bıraktığı kimyasal atığın güvenlik güçlerinin takibi sonucu tespit edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri; kimyasal atığın Marmara Denizinde bulunan alanını geriye doğru incelediği, kimyasal atığın İstanbul Tekirdağ sınırında bulunan İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesislerinden salındığı tespit etti. Jandarma ekipleri, İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesislerinden salınan kimyasal atığın Kınıklı Deresini kirlettiğini tutanak altına aldı. Vatandaş Marmara Denizine kimyasal atık bırakılmasına tepki gösterdi. Ahmet Niyazi Akçalık: “15 yıldır tarımla uğraşıyorum. Ziraat Mühendisiyim. Daha önceki İBB’yle hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. Bir dünya balık öldü biz de tarımla uğraştığımız için tarımsal sulamada o dereyi kullanamaz hale geldi. Biz tarım sulamada filtre taktık ancak o filtreler bile tıkanıyor. Bizim ürettiğimiz mal İstanbul halkına gidiyor. Tabiri caizse İstanbul halkı kendi eliyle kendini vuruyor.”