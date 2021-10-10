Vedat Muriqi aşkı yeniden alevlendi! İtalyanlar karar değiştirdi Vitor Pereira... / 10.10.21

Sabah

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu yaz Diego Rossi ve Mergim Berisha gibi hücum oyuncularını kadrosuna katan Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk 8 haftasında liderlik koltuğunda oturuyor. Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda devre arası transferleri için de şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe'ye eski golcüsü Vedat Muriqi'den güzel haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları...