Vergi ve cezaları kapsayan yapılandırma 1 ay uzatıldı / 27.08.21

Sabah

Edinilen son dakika bilgisine göre bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme 31 Ağustos tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı. Sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, İşsizlik Sigortası primleri, 30 Nisan ve öncesi işlenen fiillere ilişkin (trafik gibi) idari para cezaları gibi birçok kalemde borcun yapılandırılabildiği ve 36 ayda ödeme imkanı olan yapılandırmaya ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları SABAH.com.tr'de