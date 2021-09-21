Vitor Pereira için çok konuşulacak sözler! Fatih Terim, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor... / 21.09.21

Sabah

Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Ömer Üründül, Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncuların sergiledikleri düşük performansı tartıştı. Vitor Pereira ve Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullanan usta isimler, geride kalan 5 haftada en iyi takımların Beşiktaş ve Trabzonspor olduğu görüşünde birleşti. Ayrıca ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımıza da övgüler yağdırdılar. İşte son dakika haberinin detayları...