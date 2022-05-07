'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti / 07.05.22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayramlaşma adı altında Karadenizde mitingler düzenledi. İmamoğlunun Karadeniz turnesine katılan gazeteciler kriz çıkardı. İmamoğlu, Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Özlem Gürses gibi gazetecileri VİP otobüste ağırlamıştı. Otobüsteki fotoğrafa İmamoğlunu yere göğe sığdıramayanlardan tepki yağarken, İmamoğlu, Vız gelir tırıs gider. Akıllı olun diyerek resti çekti. İmamoğlunun bu sözleri tepkiyi daha da artırdı. Gazeteci Ece Üner yaptığı paylaşımda, Fragman fena değildi, filmin geri kalanı çok kötü çıktı.. kapattık, bitti derken, Ahmet Şık ise, Her şey güzel olacaktı lakin Akıllı olmamız istendi. ifadelerini kullandı.