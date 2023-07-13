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Vize serbestisinde ilk adımlar nasıl atılacak? Başkan Erdoğan: AB sözünü tutarsa biz de harekete geçeriz / 13.07.23

Vize serbestisinde ilk adımlar nasıl atılacak? Başkan Erdoğan: AB sözünü tutarsa biz de harekete geçeriz / 13.07.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

Vize serbestisinde ilk adımlar nasıl atılacak? Başkan Erdoğan: AB sözünü tutarsa biz de harekete geçeriz / 13.07.23

Sabah 03:55
02

İstanbul'un tarihine ışık tutacak! Haydarpaşa Garı için geri sayım başladı / 13.07.23

Sabah 03:17
03

Bakan Özhaseki paylaştı! Depremin yaraları sarılıyor: 2909 konutun inşası devam ediyor / 13.07.23

Sabah 02:44
04

15 Temmuz treni yarın yola çıkıyor / 13.07.23

Sabah 00:45
05

‘Ayrılığın en bitmezine ölüm demişler’ / 13.07.23

Sabah 01:15
06

Dışişleri'nden KKTC'nin BM tepkisine destek! Federal çözümü unutun! / 13.07.23

Sabah 01:57
07

Başkan Erdoğan deprem konutları için tarih verdi! "Depremin ülkemiz ekonomisine maliyeti..." / 13.07.23

Sabah 03:31
08

Evde talep durdu fiyatlar düşüyor! / 13.07.23

Sabah 02:47
09

Rekor sıcaklar geliyor... Kavrulacağız / 13.07.23

Sabah 01:23
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