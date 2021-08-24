Washington Post duyurdu: CIA Direktörü Burns, Taliban liderlerinden Birader ile gizlice görüştü / 24.08.21

Sabah

Afganisan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan vatandaşı havalimanlarına akın etmiş, bölgede kaos oluşmuştu. Afganistan'da yaşanan gelişmeler anbean takip edilirken Washington Post gazetesinden ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde Burns'ün, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader ile gizli bir görüşme yaptığı bildirildi.